Türk bayraklı DONAU EKSPRES II, Girit'in yaklaşık 50 deniz mili güneyinde denizde mahsur kalan 48 Sudanlı düzensiz göçmeni kurtardı. Aralarında bir kadın ve iki çocuğun da bulunduğu 48 kişi, Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

ANKARA (İGFA) - Türk bayraklı DONAU EKSPRES II gemisi, Girit'in yaklaşık 50 deniz mili güneyinde denizde mahsur kalan 48 Sudanlı düzensiz göçmeni kurtardı.

Mısır'dan Danimarka'ya seyir halinde olan geminin mürettebatı, yaklaşık üç gündür denizde bulunan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hayati tehlike yaşayan 48 kişiyi güvenli şekilde gemiye aldı. Kurtarılanlar arasında bir kadın ve iki çocuğun da bulunduğu belirtildi.

AAKKM KOORDİNE ETTİ

Kurtarma süreci, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin (AAKKM) koordinasyonunda yürütüldü. Gemide güvenli şekilde muhafaza edilen 48 kişi, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildi.

Teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından DONAU EKSPRES II rutin seyrine devam etti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, kurtarma operasyonuna katkı sağlayan geminin kaptanı ve mürettebatına, gösterdikleri denizcilik dayanışması nedeniyle teşekkür etti.