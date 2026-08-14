Antalya Büyükşehir Belediyesi sinek, haşere ve sivrisinekle mücadelesine aralıksız devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire ve kemirgenlere karşı vektörle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, sivrisinek larvalarının üreme alanlarında kapsamlı ilaçlama ve denetim çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeler başta olmak üzere kent genelinde planlı ve bilimsel yöntemlerle vektörle mücadele gerçekleştiriyor.

Çalışmalarda, biyosidal ürün niteliğine sahip ürünler ve Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış ekipmanlar kullanılıyor.

ÜREME ALANLARI TEK TEK İLAÇLANIYOR

Ekipler; sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire ve kemirgenlere karşı fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerini birlikte uyguluyor. Yağmur suyu kanalları, rögarlar, bina giderleri, durgun su birikintileri, su kanalları ve müstakil evlerin çevresinde haşerelerin üreyebileceği tüm alanlar düzenli olarak kontrol edilerek ilaçlanıyor.

Gündüz larva mücadelesini sürdüren ekipler, akşam saatlerinde ise merkez ve kırsal mahallelerde araçlarla yürütülen sisleme çalışmalarıyla sivrisinek ve yakarca popülasyonuna karşı mücadele gerçekleştiriyor.

Planlı çalışmaların yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbar ve talepler de değerlendirilerek ihtiyaç duyulan bölgelere kısa sürede müdahale ediliyor.