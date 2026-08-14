Finike'de güzellik merkezi işleten Zeynep Göral, sosyal sorumluluk örneği bir çalışmaya imza atıyor. Göral, engelli ve yatalak hastalara ücretsiz evde bakım hizmeti sunarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor.

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Antalya'nın Finike ilçesinde gerçekleştirilen anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması dikkat çekiyor. Finike'de güzellik merkezi bulunan Zeynep Göral, engelli ve yatalak hastalara yönelik ücretsiz evde bakım hizmeti vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor.

Günlük yaşamını büyük ölçüde başkalarının desteğiyle sürdüren engelli bireyler ve yatağa bağımlı hastalar için kişisel bakım ve günlük yaşam desteği önemli bir ihtiyaç oluşturuyor. Bu noktada gönüllü olarak verilen destekler, hem hastaların hem de bakımını üstlenen ailelerin yükünü hafifletebiliyor.

ZEYNEP GÖRAL'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Finike'de güzellik merkezi işleten Zeynep Göral'ın, mesleki faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla ücretsiz evde bakım hizmeti sunması takdir topluyor.

Özellikle engelli ve yatalak hastaların bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bu destek, sosyal dayanışmanın güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Evde bakım hizmetlerinde kişisel bakım, günlük yaşam desteği ve refakat gibi ihtiyaçlar öne çıkarken, profesyonel sağlık hizmeti gerektiren durumlarda ise sağlık kuruluşları ve yetkili sağlık personelinden destek alınması gerekiyor. Güncel bakım hizmeti kaynaklarında da yaşlı, engelli ve özel gereksinimli bireylere yönelik evde bakım modellerinin farklı ihtiyaçlara göre şekillendiği belirtiliyor.

AİLELERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR

Engelli veya yatalak bir yakının bakımını üstlenen aileler, günlük yaşam içerisinde hem fiziksel hem de zaman açısından önemli sorumluluklar taşıyor. Bu nedenle gönüllü olarak sağlanan bakım ve kişisel destek hizmetleri, aileler açısından da büyük önem taşıyor. Zeynep Göral'ın herhangi bir ücret talep etmeden sunduğu belirtilen bu destek, yalnızca bir bakım hizmeti olmanın ötesinde, dayanışma ve gönüllülük açısından da dikkat çekiyor.

Finike'de geçmiş yıllarda da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde bakım, kişisel bakım ve çeşitli sosyal destek çalışmalarının yürütüldüğü biliniyor. İlçede özellikle yaşlı, hasta ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik desteklerin sosyal dayanışma açısından önemli bir yer tuttuğu görülüyor. Zeynep Göral'ın gönüllü olarak gerçekleştirdiği belirtilen çalışma da bu dayanışma anlayışının bireysel bir örneği olarak dikkat çekiyor.