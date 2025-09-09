Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin ulaşımda güçlük çekmemesi için 9-30 Eylül tarihleri arasında Ordum Kart dağıtımı gerçekleştirecek.ORDU (İGFA) - Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonunda yapılacak olan başvurular öncesi ekipler son hazırlıklarını tamamladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yeni eğitim-öğretim yılı için başlatılan çalışmalar kapsamında Ordu Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler için Ordum Kart için çalışmalarını tamamladı. Öğrencilerin toplu ulaşım imkânından daha fazla yararlanmaları için Altınordu ilçesi Düz mahalle Süleyman Felek Caddesi No: 45/A (Ziraat Bankası arkası) yapılan başvuru noktasına ek olarak Üniversite içerisine de bir başvuru noktası kurdu.

Öte yandan öğrencilerin talep ve yoğunluğa bağlı olarak başvuru noktasında artışa gidilecek.