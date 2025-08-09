Bunlar da ilginizi çekebilir

YAŞ kararları açıklandı... Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni atamalar ve rütbeler...

Minik çevreciler “Plastiksiz Gelecek” için buluştu

Yolların standardını yükseltmek adına 19 ilçede çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi geride kalan 6 yılda yaklaşık 30 km yolu betonla buluşturarak konfora kavuşturduğu Ünye ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler ilçenin kırsal yol ağında yer alan ve ilçe merkezine uzak konumda olan Ortaköy Mahallesinde beton yol çalışması gerçekleştirerek vatandaşların mağduriyetine son verdi.

KARBEM, LGS'de yine gururlandırdı

