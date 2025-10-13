Ordu Büyükşehir Belediyesi planlanan program ve yatırımlarla ilçelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Asfalt ve beton yol çalışmalarının yanı sıra parke çalışmalarıyla da cadde ve sokaklar modern bir görünüm kazanıyor.

ORDU (İGFA) - Geride kalan 6,5 yılda Aybastı'da 122 km yolu asfalt ve beton konforuyla buluşturan, 3423 metre yağmur suyu imalatı yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Esenli Mahallesi imarlı alanlarda parke ve yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Aybastı'da Yunus Emre Caddesi ve Atatürk Caddesinde alt yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler parke imalatına başladı. Alt yapı çalışmalarının yapılacağı Hükümet caddesi, Lise caddesi, Mevlana caddesi, Anaokul caddesi ve Recepoğlu caddesinde de parke çalışmaları hayata geçirilecek.

Toplam 2500 metre parke imalatı yapılacak caddelerle ilçe merkezi modern bir görünüm kazanacak.