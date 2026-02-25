Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen çalışmalarla her geçen gün daha da güzelleşiyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da geçtiğimiz yıllarda sahil hattındaki 17 katlı binaların yıkılmasıyla kıyıyı vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bölgeye seyir terası kazandırmak için çalışmalara başladı.

Doğal güzelliği ve manzarasıyla dikkat çeken Kirazlimanı'nda yapılacak Seyir Terası Projesi, vatandaşlara Ordu'yu doyasıya izleme imkânı sunacak.

Proje tamamlandığında alan hem estetik görünümü hem de sunduğu manzara ile şehrin yeni cazibe noktalarından biri olacak.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sıtkı Can Caddesi üzerinde atıl durumda bulunan yaklaşık 300 metrekarelik alan, yapılacak düzenlemelerle modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacak. Proje kapsamında ilk olarak taş duvar imalatı gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğinde yapılacak taş duvarın ardından üst yapı çalışmalarına geçilecek.

ORDU'YU SEYRETME NOKTASI OLACAK

Büyükşehir Belediyesi ekipleri proje kapsamında alanda 50 metrekare ahşap zemin kaplama ve 200 metrekare sert zemin kaplama çalışması gerçekleştirecek.

Kent mobilyaları, banklar, gölgelikler, ağaç altı oturma alanları, çöp kovaları ve aydınlatma elemanlarıyla donatılacak alan, vatandaşların keyifle vakit geçireceği bir seyir terası haline getirilecek.

Hayata geçirilecek proje ile Kirazlimanı, Ordu'nun eşsiz manzarasını izlemek isteyenlerin uğrak noktalarından biri olacak.