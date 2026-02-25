Bunlar da ilginizi çekebilir

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programda, farklı sektörlerden somut uygulama örnekleri paylaşılarak yapay zekanın gündelik hayattaki karşılığı öğrencilere anlatıldı. Söyleşi sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, bilim ve teknolojiye yönelik etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi.

DBB Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenen söyleşide, makinelerin veriler üzerinden nasıl öğrenme gerçekleştirdiği, algoritmaların karar alma mekanizmaları ve yapay zeka teknolojilerinin günümüzdeki kullanım alanları kapsamlı biçimde ele alındı.

DENİZLİ (İGFA) - Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Yalçın Kayacan'ın konuşmacı olarak yer aldığı programda, lise öğrencilerine yapay zeka ve makine öğrenmesinin temel prensipleri aktarıldı.

Bursa Nilüfer'de Başkan Özdemir 'Anne Taksi' ile yola çıktı

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Bilim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen 'Makineler Nasıl Öğrenir?' başlıklı söyleşi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.