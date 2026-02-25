Regold uzmanlarından mücevher bakımı ve koruma rehberi...

İSTANBUL (İGFA) -Tasarım odağında çalışan ve trend belirleyen koleksiyonlarıyla mücevher sektöründe fark yaratan Regold, mücevher severlere değerli parçalarının bakımı konusunda altı temel öneri sunuyor. Estetik anlayışı ve kusursuz işçilik geleneğiyle benzersiz tasarımlar sunan marka, mücevherlerin uzun ömürlü kullanımı için basit ama etkili bakım alışkanlıklarının önemini vurguluyor.

Regold mücevher bakım uzmanları, mücevherlerin ilk günkü ışıltısını yıllarca korumanın kesinlikle mümkün olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, günlük hayatın içinde fark etmeden yapılan bazı davranışların mücevherlere zarar verebildiğini, ancak birkaç basit önlemle bu değerli parçaların ışıltısının uzun yıllar korunabileceğini vurguluyor.

REGOLD'DAN 6 ALTIN BAKIM KURALI

1. Mücevherlerinizi Nemden Uzak Tutun

Altın, nem ile temas ettiğinde zamanla parlaklığını kaybedebilir. Mücevherlerin özellikle banyo gibi nemli ortamlarda bırakılmaması önerilmektedir. Yüksek nem oranı, metal yüzeyde istenmeyen reaksiyonlara neden olabilir.

2. Kuru ve Temiz Bir Kutuda Saklayın

Mücevherlerin kuru ve temiz bir kutuda saklanması; çizilmeleri önler, parlaklığını korur ve kullanım ömrünü uzatır. Her parçanın ayrı bölmelerde saklanması, birbirlerine zarar vermelerini engeller ve daha uzun süre ışıltılı görünümünü korumasını sağlar.

3. Uyurken Çıkarın

Uyurken mücevher takmak, gece boyunca fark etmeden oluşan baskı ve sürtünme nedeniyle parçalara zarar verebilir. Regold uzmanları, uyumadan önce mücevherlerin çıkarılmasını ve uyku öncesi alışkanlık haline getirilmesini öneriyor.

4. Parfüm ve Kozmetik Ürünlerden Sonra Takın

Parfüm, krem ve losyon gibi kimyasal içerikli ürünler altının yüzeyine zarar verebilir. Uzmanlar, bu ürünlerin kullanıldıktan sonra cildin kurumalarını bekleyip, ardından mücevherlerin takılmasını öneriyor. Bu basit önlem, kimyasal maddelerin mücevherler üzerindeki olumsuz etkilerini minimize eder.

5. Duşa Girerken Çıkarın

Mümkün olduğunca mücevherler duş alırken veya yüzerken çıkarılmalıdır. Sabun, şampuan ve sıcak su; hem altının parlaklığını azaltabilir hem de değerli taşların yapısını olumsuz etkileyebilir. Özellikle klorlu havuz suyu, mücevherler için son derece zararlıdır.

6. Açıkta Bırakmayın

Açıkta duran mücevherler havayla daha fazla temas eder ve bu da matlaşmayı hızlandırabilir. Kapalı bir kutu her zaman daha güvenlidir.

Ek Öneri: Spor Yaparken Çıkarın

Egzersiz, bahçe işleri veya ağır işler sırasında mücevher takmaktan kaçınılmalıdır. Darbe ve sürtünmeler bazen fark edilmez ancak kalıcı hasarlar bırakabilir.

REGOLD: TASARIMDA MÜKEMMELLİK, BAKIMDA UZMANLIK

Regold yetkilileri konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: Mücevherlerinize göstereceğiniz küçük bir özen, onların yıllarca sizinle kalmasını sağlar. Çünkü iyi bakılan bir mücevher sadece bir aksesuar değil, zamanla anılara dönüşen değerli bir parçadır. Regold olarak, trend belirleyen tasarımlarımız kadar, müşterilerimizin bu değerli parçalarını nasıl koruyacakları konusunda da rehberlik etmeyi görev biliyoruz.

Tasarım odağında çalışan Regold, trend belirleyen tasarımları ve yenilikçi yaklaşımıyla mücevher sektöründe fark yaratmaktadır. Her koleksiyonu, estetik anlayışı ve kusursuz işçilik geleneği ile benzersiz parçalar sunmaktadır. Regold, modern mücevher tutkunlarına zarif ve özgün tasarımlar sunarak, her parçayı bir sanat eserine dönüştürmektedir.