Ordu'nun Altınordu ilçesinde alt yapısı Devlet Su İşleri (DSİ) üst yapı çalışmaları ise Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Bülbül Deresi Köprüsü tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

ORDU (İGFA) - Kent içi ulaşımın ana arterleri arasında yer alan köprü, yürütülen çalışmaların ardından modern ve güvenli bir yapıya kavuşturuldu. Köprünün inşasının tamamlanmasının ardından bağlantı yollarında da kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

YOL ÇİZGİLERİ TAMAMLANDI

Şehir içi trafiğin en önemli güzergâhlarından biri olan köprünün tamamlanmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köprüye ulaşımı sağlayan yol ağında asfalt çalışmalarına başladı.

Toplam 250 metrelik alanda gerçekleştirilen sıcak asfalt uygulamasının ardından yol çizgi çalışmaları da tamamlandı ve köprü vatandaşların ve araçların kullanımına açıldı.

Öte yandan köprü çalışmasının ardından Bülbül Deresi üzerinde bulunan kaldırımlarda da yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde başlamasının beklendiği öğrenildi.