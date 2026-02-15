İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Alsancak'ta düzenlenen 'Aşkın Melodileri' etkinliği, İzmirlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde yapılan etkinlik, nostaljik atmosferi ve müzik dolu programıyla katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Alsancak'ta 'Aşkın Melodileri' etkinliği düzenledi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi önünde yapılan etkinlik, Atıl Aktagel'in solo konseriyle başladı, Hazal İlhan'ın saksafon dinletisiyle devam etti. Hikem Çamdalı ve Atıl Aktagel ile Şenol Şentürk ve İbrahim Telkıvıran duo performansı ile müzikseverlerle buluştu. Günün ilerleyen saatlerinde Bando Quartet konseriyle tempo yükseldi.

Program, 17.30'da Enes Kunduracı konseri ve 18.30'da DJ Heyecan performansıyla tamamlandı. Gün boyunca Alsancak'ta hava şartlarının da elverişli olması etkinliğe ayrı bir renk kattı. Etkinliğe katılan çiftler müzik eşliğinde dans ederken, birçok vatandaş sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. İzmir'in kalbinde yapılan dinleti, özel bir Sevgililer Günü etkinliği olarak hafızalarda yerini aldı