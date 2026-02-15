Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bütün birimler eğitim ve hizmetlerle dolu bir haftayı geri bıraktı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği birimi 9 Şubat Sigara Bırakma Günü'nde GASMEK Mehmet Akif Ersoy Eğitim Akademisi'nde stant kurdu. Stantta vatandaşlara sigaranın zararları, bırakma yöntemleri ve destek süreçleri hakkında bilgi verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Refakatçi Hizmeti ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Hastanede yatış sürecinde refakatçi bulmakta zorlanan, yalnız yaşayan veya sosyal desteği sınırlı bireylere haftada 5 gün refakatçi desteği sağlanacak. 08.00- 17.00 saatleri arasında yapılan hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru ve detaylı bilgi için ALO 153 hattıyla irtibata geçebilecek.

GAZİANTEP KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ ÖĞRENCİLERİ, ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINA KATILDI

Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi öğrencileri, tecrübe kazanmak şehir yönetimini ve meclis çalışmalarını yakından tanımaları amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi Şubat Ayı Gündemi oturumuna katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcuları, 6-8 Şubat 2026 tarihinde Bursa'da düzenlenen U16 Türkiye Salon Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. 2011 Yaş Kategorisi'nde gülle atma branşında İsmail Hakkı Kartal, Türkiye 4'üncüsü olurken 2012-2013 Yaş Erkekler Kategorisi'nde İbrahim Halil Özdev, Kerem İşgören, Abdulhafız Shenno'nun yer aldığı 4×200 metre Bayrak Takımı Türkiye 4'üncülüğünü elde etti. 2012-2013 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Aleyna Seymen ve Eylül Ebrar Güzel'in yer aldığı takım Türkiye 5'incisi oldu. 2011 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Zeynep Ecrin Tatar ve Asmin Demir'in yer aldığı takım ise Türkiye 2'nci olarak kürsüdeki yerini aldı.

Öte yandan 06-08 Şubat 2026 tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Judo Yarı Final Müsabakaları kapsamında, Down sendromlu sporcu Burhan Mustafa Karaoğlan gösteri maçı gerçekleştirdi.

DİJİTAL ÇAĞDA KARİYER GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Gülşen Batar Anadolu Lisesi, Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi ve Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi'nde öğrencilere 21'nci yüzyılın dünyasını daha iyi anlamaları ve geleceğe yönelik güçlü bir vizyon geliştirmeleri amacıyla 'Dijital Çağda Kariyer Geliştirme' eğitimleri verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na (GASMEK) bağlı GASMEK Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'nde Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi başladı. Hasta ve yaşlı bireylerin öz bakım süreçlerinde destek olacak bireyler için hazırlanan eğitimlere ücretsiz katılmak isteyen vatandaşlar www.gasmek.org.tr adresinden başvuru yapabilecek.

GASMEK Hacıbaba Kurs Merkezi'nde Hasta Kabul İşlemleri eğitimi ile mesleki yetkinlik kazandırılıyor. Hasta kayıt ve kabul süreçleri, sağlık kurumlarında kullanılan temel uygulamalar, uygulamalı ve alan odaklı eğitim ile ücretsiz kayıt yaptırılabilecek.

BÜYÜKŞEHİR'DEN AKRAN ZORBALIĞI EĞİTİMİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi uzmanları tarafından okullarda öğrencilere Akran Zorbalığı eğitimi veriliyor. Eğitimlerde zorbalığın tanımı, türleri, etkileri ve zorbalıkla baş etme yöntemleri ele alınarak öğrenciler bilinçlendirildi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğiyle Özel Eğitim Farkındalığı Etkinliği düzenlendi. Özel gereksinimli öğrencilerin sosyal hayata katılımını güçlendirmek, farkındalığı artırmak ve birlikte üretmenin mutluluğunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimde dengeyi koruma, birlikte resim yapma, dikkat ve hareket oyunu gibi etkinlikler yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi'ne GBB Kültür, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Kent Konseyi iş birliğinde Prehistorya Seminerleri devam ediyor. Kent Konseyi'nde ikincisi gerçekleşen seminer, 'Avcı-Toplayıcılıktan Tarım Toplumuna İnsan-Bitki İlişkisi: Prehistorik Dönemde Arkeobotanik Bulgular' başlıklı sunumuyla yapıldı. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Salih Kavak, tarih öncesi dönem insanının bitkilerle kurduğu ilişkiyi ve tarıma geçiş sürecini bilimsel veriler ışığında katılımcılarla paylaştı.