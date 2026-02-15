Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarda ve gençlerde okuma alışkanlığını artırmak amacıyla başlatılan 'Kitap Avı' adlı okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Yarışma kapsamında 71 bin 500 sayfa kitap öğrenciler tarafından okundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından bir ilk olarak hayata geçirilen 'Kitap Avı' adlı okuma yarışması tamamlandı.

Çocuk ve gençlerde okuma alışkanlığını güçlendirmek, kütüphane kullanımını teşvik etmek, özgüven ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışma kapsamında Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde toplam 780 kitap öğrencilerle buluşturuldu, 71 bin 500 sayfa kitap okundu.

Yarışma sonunda ilkokul kategorisinde 63 kitap ve 3 bin 800 sayfa okuyan İbrahim Efe Kablan, 111 kitap ve 7 bin 961 sayfa okuyan Muhammet Yunus Kutluhan ile 119 kitap ve 9 bin 898 sayfa okuyan Yiğit Ali Şimşek düzenlenen ödül töreniyle ödüllerini aldı.

Ortaokul kategorisinde ise 21 kitap ve 2 bin 921 sayfa okuyan Betül Erdem, 35 kitap ve 3 bin 503 sayfa okuyan Eymen Arslan ile 34 kitap ve 3 bin 756 sayfa okuyan Mustafa Eymen Doymaz ödüle layık görüldü.