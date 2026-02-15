Bursa'da çocukların en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşmasına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği 'Bir Günlüğüne Ressam Oluyorum' etkinliğiyle çocuklara sanat sevgisini aşıladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da çocukların en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşmasına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği 'Bir Günlüğüne Ressam Oluyorum' etkinliğiyle çocuklara sanat sevgisini aşıladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 30 çocuk Kent Akademisi eğitmenleri eşliğinde sulu boya tekniğiyle resim yaptı.

Çocukların erken yaşta farklı meslek alanlarını yakından tanımalarını amaçlayan programda, renk uyumu, kompozisyon oluşturma ve fırça kullanımı gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. Keyifli vakit geçirip sosyalleşme fırsatı bulan çocuklar ve aileleri, organizasyon dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Program, çocukların farklı meslek gruplarını tanımalarına yönelik yeni başlıklarla devam edecek.