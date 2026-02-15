Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali' açılış gününde ünlü oyuncu ve sunucu Berna Laçin'in sahne aldığı 'Hayal Satıcısı' adlı tek kişilik tiyatro oyunuyla başladı. Denizlili sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek sahneye taşındı ve izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Laçin'in performansı ayakta alkışlandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında Mehmet Gazi Salonu'nda sahnelenen tiyatro oyunu, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek sahneye taşınan eser, izleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı. Gösterimi Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım da izledi. Oyun sonunda sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Berna Laçin, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı



258 STAND, 6 KATEGORİDE BİNLERCE ÜRÜN



'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali' ise tiyatro gösteriminin yanı sıra gün boyu süren etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı. Zemin katta çocuklara yönelik sihirbaz gösterimi yoğun ilgi görürken, Denizli Bilim Merkezi'nin 'Hem Eğleniyoruz Hem Öğreniyoruz' etkinliği düzenlendi.

'Kadın İsterse' başlıklı masal anlatımı atölyesinde Masal Anlatıcısı-Öğretmen Hürriyet Turgut Burhan katılımcılarla buluştu. Günün finalinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Bando Gösterisi festival alanına renk kattı.

Toplam 258 standın kurulduğu festivalde; giyim, gıda, el sanatları ve tekstil başta olmak üzere 6 farklı kategoride binlerce ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Atölye çalışmalarından sahne performanslarına uzanan zengin içeriğiyle üreten kadınları bir araya getiren festival, hem üretici kadınların pazar ağını genişletmeyi hem de güçlü bir sosyal paylaşım platformu oluşturmayı hedefliyor.