Opera, Tarayıcı Bağlayıcısı özelliğiyle yapay zekâ araçlarını doğrudan tarayıcı oturumlarına entegre etti.

İSTANBUL (İGFA) - Norveç merkezli tarayıcı şirketi Opera, Tarayıcı Bağlayıcısı özelliğiyle tarayıcılar ve yapay zekâ arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlıyor.

Opera One ve Opera GX'te ücretsiz olarak sunulan bu yeni özellik, kullanıcıların ChatGPT ve Claude gibi favori yapay zekâ araçlarını MCP aracılığıyla anlık taramalarına doğrudan dahil etmesine imkân tanıyor. Böylece yapay zekâ, açık sekmelerin ve aktif içeriğin tüm bağlamını gerçek zamanlı olarak görebiliyor.

Kullanıcılar, ister bir arkadaşları için en iyi LED yüz maskesini araştırıyor olsun ister onlarca açık sekme arasında çalışma yapıyor olsun, artık seçtikleri yapay zekâya ayrıca bağlam sağlamak zorunda kalmıyor. Yapay zekâ doğrudan sayfa içeriklerine erişiyor, açık sekmeleri analiz ediyor ve gerektiğinde görselleri ya da grafikleri incelemek için ekran görüntülerini değerlendirebiliyor. Böylece ChatGPT veya Claude, tarayıcı oturumuna doğrudan bağlanarak daha bütüncül ve eşzamanlı biçimde çalışabiliyor.

Opera Kıdemli Ürün Direktörü Mohamed Salah 'Opera, Tarayıcı Bağlayıcısı ile kullanıcıların tek bir şirketin ekosistemine bağlı kalmak zorunda olmadan, kendi özel ihtiyaçları için en iyi araçları özgürce bir araya getirebilmesini sağlıyor.'dedi.