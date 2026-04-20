Türkiye'nin çevre ve kültürel mirasını korumak için 35 yıldır çalışmalarını sürdüren ÇEKÜL Vakfı, yeni internet sitesiyle hem bilgiye hem de koruma çabalarına erişimi kolaylaştırdı.

İSTANBUL (İGFA) - ÇEKÜL Vakfı, yenilenen kurumsal kimliğine uygun olarak internet sitesini de hem görsel hem de içerik olarak yeniden kurguladı.

7 Ağaç Ormanları Programı, Anadolu Araştırmaları, Bilgi Belge Merkezi, Gelecek Akademisi, Bilgi Ağacı, Saha ve Birgi Çevre; Kültür ve Sanat Evi, başta olmak üzere farklı çalışma alanları ve programlarının bir bakışta görülebildiği tasarımda; şeffaflık ve yenilenmeyi temsil eden çok renkli palet kullanıldı.

ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen, yeni internet sitesinin vakfın dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım olduğuna dikkat çekerke, yakında hayata geçecek RotaMiras ve OrtakBellek de, ÇEKÜL Vakfı'nın doğal ve kültürel miras alanındaki 35 yıllık birikimini 'tek tıkla' erişilebilir kılarak koruma bilincini toplumsallaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kültürel miras odağından yola çıkan; ancak bununla sınırlı kalmayan, her tür rotanın kolayca hazırlanabildiği web ve uygulama tabanlı derinlikli bir haritalama altyapısı sunan RotaMiras ile anıtsal yapılar, korunan mimari, arkeolojik ve kırsal mirasın yanı sıra; endüstriyel miras, doğal miras, su yolları mirası gibi tematik rotalardan şehir bazlı özel rotalara kadar çok farklı güzergahlar aynı platformda kurgulanabildiğine dikkati çekilirken, Prof. Metin Sözen'in vurguladığı 'mirası yarına bir iz olarak bırakma' vizyonuyla kurgulanan OrtakBellek ise, ÇEKÜL'ün zengin fotoğraf ve yazılı arşivini yapay zekâ teknolojileriyle dijital ortama taşındı.