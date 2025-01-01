İstanbul yeni yılın ilk sabahında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi İsrail soykırımına dur demek için bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen yürüyüşle İsrail zulmü lanetlendi, dünyaya Filistin'e destek mesajı verildi.

Bu arada Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere camilerde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcıların oluşturduğu kortejler, Gülhane, Sirkeci, Eminönü son olarak da Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı.

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1874376948878885053

"GALATA'DAN YÜKSELEN SES, MAZLUM FİLİSTİN'İN ONURUDUR"

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zulme karşı dimdik duran kardeşlere selam olmasını dileyerek, "Galata'dan yükselen ses, mazlum Filistin'in onurudur" mesajı verdi.

Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.