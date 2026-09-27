AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Türkiye'nin tüm illerinde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 'Milyonlarca vatandaşımıza ulaşıp milyonlarca hanemize girdik' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, partinin Türkiye genelindeki teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, çalışmaların Türkiye'nin tüm illerinde yürütüldüğünü ifade etti. Genel başkan yardımcıları, bakanlar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, milletvekilleri ve parti kurullarında görev yapan isimlerin programlara katıldığını aktaran Çelik, bu çalışmalar aracılığıyla 'milyonlarca vatandaşa ulaşıldığını ve milyonlarca haneye girildiğini' belirtti.

Partisinin Beykoz İlçe Başkanlığı'nda AK Parti'nin teşkilat yapısına da değinen Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, açıklamasında, 'AK Parti'yi millet kurdu, tabelasını biz astık deriz. Dolayısıyla burası milletin partisidir. İl başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız milletin evidir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, Teşkilat Başkanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Yüzyılı Buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar bu ay itibariyle Türkiye'nin bütün illerinde bu çalışmaları genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımız, MKYK: pic.twitter.com/BTfBJI3nae — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 27, 2026