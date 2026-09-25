Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, taksi ve esnaf ziyaretlerine ilişkin değerlendirmesinde ekonomik kriz, göç, sanayi kaybı ve vergi yüküne dikkat çekti.

İZMİR (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Esnaf ziyaretlerinde karşılaştığı ekonomik tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin ağır bir buhran yaşadığını söyleyen Genel Başkan Prof. Dr. Özdağ, taksi duraklarından küçük esnafa kadar birçok kesimin işlerin geçen yıla göre yüzde 50'ye yakın düştüğünü anlattığını ifade etti. Prof. Dr. Özdağ, özellikle taksi ve nakliyeci esnafının ağır bir yük altında olduğunu belirterek, bu kesimlerin hem kendi geçimlerini sağladığını hem de istihdam yarattığını söyledi. Esnafın ekonomide 'kan damarı' gibi çalıştığını vurgulayan Özdağ, kamu hizmeti gördükleri halde yüksek vergi ve cezalarla karşı karşıya kaldıklarını savundu.

'ESNAFIN EN AĞIR HIRPALANAN KESİM OLDUĞU GERÇEK'

Konuşmasında ekonomik krizin en çok esnafı etkilediğini belirten Özdağ, siftah yapmadan kepenk kapatan ve iflas eden iş yerlerinin arttığını dile getirdi. Özdağ, şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapan şoför esnafının çalışma koşullarının da çok ağır olduğunu, can güvenliği ve gelir belirsizliği nedeniyle bu mesleğin gelecek nesiller için cazibesini kaybettiğini söyledi.

Prof. Dr. Özdağ, Türkiye'de sanayi işçisi sayısının azaldığını, üretimden uzak bir ekonomik yapının oluştuğunu savunarak, iş gücü açığının göçle kapatılmaya çalışıldığını öne sürdü. Köy yapısının bozulması, tarım ve hayvancılığın zorlaşması, meslek liselerinin niteliğinin düşmesi ve üniversite mezunlarının işsiz kalması gibi başlıkları gündeme getirdi. Türkiye'nin nitelikli ara eleman ihtiyacına dikkat çeken Özdağ, sıvacı, demirci, berber, kaportacı gibi mesleklere ihtiyaç olduğunu, buna karşın eğitim sisteminin bu alanları desteklemediğini savundu.

'ESNAF BAKANLIĞI KURACAĞIZ'

Konuşmasında esnafın siyasette yeterince temsil edilmediğini söyleyen Özdağ, 'Esnaf Bakanlığı' kurma planlarından da söz etti. Esnafın devlette doğrudan başvurabileceği bir adres olması gerektiğini belirten Özdağ, parlamenter demokrasiye dönüş ve hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı. Prof. Dr. Özdağ, ayrıca vergi ve trafik cezalarının esnaf üzerindeki yükünü eleştirerek, ekonomik sorunların köklü bir dönüşüm olmadan çözülemeyeceğini ifade etti.