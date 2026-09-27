CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fon krizine ilişkin yaptığı açıklamada SPK'nın denetim sorumluluğunu nasıl yerine getirdiğini açıklaması gerektiğini belirterek, 'İstifa bir açıklama değildir. Görevden ayrılmak, hesap vermenin yerine geçmez' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin 'arınma' çağrısına ve fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin kendisi için 'kutsal bir emanet' olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, arınma çağrısının yalnızca CHP ile sınırlı olmadığını, Türkiye'nin tamamı için yapıldığını ifade etti.

Fon krizine de değinen Kılıçdaroğlu, vatandaşların yıllar boyunca biriktirdiği paraların hesabının sorulması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetim sorumluluğunu nasıl yerine getirdiğini, hangi riskleri ne zaman tespit ettiğini ve hangi tedbirleri aldığını açıklaması gerektiğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaşımında istifanın bir açıklama olmadığının altını çizerek, 'Görevden ayrılmak, hesap vermenin yerine geçmez' dedi. Hiçbir makam, soyadı veya siyasi yakınlığın kişilere dokunulmazlık sağlamaması gerektiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, devlet kurumlarında şeffaflık ve sorumluluğu bulunan kişilerin hesap vermesi çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, açıklamasının sonunda Türkiye'nin ihtiyacının kriz dönemlerinde yalnızca bazı isimlerin değiştirilmesi değil, 'kimsenin hesap vermekten kaçamadığı bir düzen' olduğunu savundu.

İlk gün söyledik: Partimiz bize kutsal bir emanettir. Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz. Gerektiğinde iç muhasebesini yapar, arınmasını bilir; yolundan dönmez.



'ARINMA' derken sözümüzü kendi kapımızla sınırlamadık. Türkiye'nin tamamı için: — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 27, 2026