AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında İskenderun'da vatandaşlar, esnaf, gençler, şehit ve gazi aileleri ile teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

HATAY (İGFA) - Gerçekleştirilen temaslarda şehit ve gazi aileleri ziyaret edilirken, sanayi esnafı, esnaf odaları başkanları ve çarşı esnafıyla görüşüldü. Ahilik Haftası vesilesiyle esnafla sohbet eden AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, gençlerle de bir araya geldi. Farklı kesimlerle yapılan görüşmelerde vatandaşların gündemi, esnafın beklentileri ve gençlerin düşünceleri ele alındı.

Saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çopuroğlu, AK Parti'nin milletin içinde siyaset yapan bir teşkilat olduğunu belirterek, 'Bizim için sahada olmak bir tercih değil, sorumluluktur. Vatandaşımızın yanına gitmek, esnafımızla konuşmak, gençlerimizi dinlemek ve bize anlatılanları Ankara'da takip etmek bizim asli görevimizdir.' dedi.

Kayseri'de yürüttükleri çalışmaların yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinde de milletle buluşmaya devam ettiklerini belirten Çopuroğlu, 'Bizim çalışma anlayışımız belli; nerede vatandaşımız varsa orada olacağız. Kayseri'de de, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de sahadan kopmadan çalışıyoruz. Milletimizin sesini dinliyor, bize düşen ne varsa takip ediyoruz. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.