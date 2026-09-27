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CHP'nin Abant kampında Meclis çalışmaları, ülke gündemi ve partinin önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmeleri ele alınıyor.

Göl kenarında yürüyüş yapan Kılıçdaroğlu'na partililer de eşlik etti.

25 Eylül'de başlayan kampın son gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Abant Gölü çevresinde yürüyüş yaptı.

CHP'nin Bolu Abant'ta 25 Eylül'de başlayan TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı kampı sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son güne göl kenarında yaptığı yürüyüşle başladı.

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