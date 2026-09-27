CHP'nin Bolu Abant'ta 25 Eylül'de başlayan TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı kampı sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son güne göl kenarında yaptığı yürüyüşle başladı.
BOLU (İGFA) - CHP'nin Bolu Abant'ta düzenlediği TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı kampında son güne girildi.
25 Eylül'de başlayan kampın son gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Abant Gölü çevresinde yürüyüş yaptı.
Göl kenarında yürüyüş yapan Kılıçdaroğlu'na partililer de eşlik etti.
CHP'nin Abant kampında Meclis çalışmaları, ülke gündemi ve partinin önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmeleri ele alınıyor.
Kaynak: RSS