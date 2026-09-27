AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Dr. Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme getirilen iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, yürüttüğü tüm görevlerden affını istediğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Dr. Betül Sayan Kaya, son günlerde kamuoyunun gündeminde olan bir meseleyle ilgili şahsı hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Kaya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu iddiaların kim olursa olsun tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi yönündeki yaklaşımını hatırlattı.

Ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını önemsediğini belirten Kaya, siyasette sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığını ifade etti. Kaya, şahsıyla ilgili iddiaların araştırılacağı süreçte bulunduğu makamın tartışma konusu edilmemesi ve inceleme ile soruşturmanın bağımsız şekilde yürütülebilmesi amacıyla siyasi sorumluluk alma kararı verdiğini belirtti.

Bu kapsamda Kaya, 'Sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim' ifadelerini kullandı.