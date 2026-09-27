Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi'ni ziyaret ederek merkezin çalışmalarını inceledi. Işıkhan, İŞKUR'un desteğiyle işverenlerle iş arayan vatandaşların buluşturulduğunu belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi'ni (ABİM) ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işıkhan, merkezin ilçedeki istihdamın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını yerinde incelediğini belirtti.

Bakan Işıkhan, merkezin çalışmaları sonucunda iş gücüne ve üretime katılan vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade etti.

İŞKUR DESTEĞİYLE İŞVEREN VE İŞ ARAYANLAR BULUŞTURULUYOR

İstihdam merkezinde, kamu istihdam kurumu İŞKUR'un desteğiyle işverenler ile iş arayan vatandaşların bir araya getirildiğini belirten Bakan Işıkhan, çalışmaların istihdama katkı sunduğunu belirterek, 'Şehirlerimizin istihdamı güçlendikçe ekonomimiz ve ülkemiz güçlenecek' dedi ve merkezde emeği geçenlere teşekkür etti.