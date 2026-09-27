CHP'nin Bolu Abant'ta gerçekleştirdiği TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasi boyutları bulunan bir 'yönetim kriziyle' karşı karşıya olduğu savunuldu. Bildirgede Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş çağrısı yapıldı.

BOLU (İGFA) - CHP TBMM Grubu'nun Abant'ta gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından sonuç bildirgesini yayımldı.

Yayımlanan bildirgede, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasi boyutları olan ağır bir yönetim kriziyle karşı karşıya olduğu savunuldu.

Mevcut yönetim anlayışında yürütme gücünün aşırı merkezileştiği, TBMM'nin yasama ve denetim gücünün ise zayıflatıldığı ileri sürüldüğü bildiride CHP, bu tablodan çıkışın yolunun sistem değişikliğinden geçtiğini belirterek güçler ayrılığı, bağımsız yargı ve güçlü Meclis vurgusu yaptı.

'EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'

Açıklamada, milli egemenliğin devletin temeli olduğu hatırlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün yalnızca bir anayasa hükmü değil, aynı zamanda kurucu iradenin millete bıraktığı en büyük miras olduğu ifade edildi. CHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ortaya çıkan yetki yoğunlaşmasının hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk, eğitim, barınma, adalet ve güven sorunlarını derinleştirdiğini savundu.

Grup Başkanımız Faik Öztrak, basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/pQflpZb6Ms — CHP ???????? (@herkesicinCHP) September 27, 2026

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ ÇAĞRISI

Bildiride, Türkiye'nin yeniden Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dönmesi gerektiği belirtilerek TBMM'nin yasama ve denetim yetkisinin güçlendirilmesi, hükümetin Meclis'e karşı sorumlu olması ve kuvvetler ayrılığının güvence altına alınması çağrısında bulunuldu.

CHP, ekonomik bağımsızlığın milli egemenliğin bir parçası olduğunu belirterek üreten, istihdam yaratan, çiftçiyi ve sanayiciyi destekleyen, gençlere gelecek sağlayan ve emekliyi yoksulluğa mahkûm etmeyen bir ekonomik düzen hedeflediklerini açıkladı. Bildiride ayrıca, siyasette şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakat ilkelerinin esas olması gerektiği, Siyasi Ahlak Yasası'nın tüm partilerin ortak iradesiyle çıkarılması gerektiği vurgulandı.

MİLLİ DIŞ POLİTİKA VE GÜÇLÜ DEVLET HEDEFİ

CHP, dış politikada Türkiye'nin milli çıkarlarını, güvenliğini ve bağımsızlığını esas alan, günlük siyasi hesapların üzerinde bir anlayış benimsediğini ifade etti. Bildiride, 'güçlü devlet, güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye' hedefi öne çıkarıldı.

Son bölümde ise CHP'nin hedefi; güçlü Meclis, güçlü Başbakanlık, bağımsız yargı, üreten ekonomi, güçlü sosyal devlet ve temiz siyaset başlıklarıyla özetlendi. Parti, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kurumları güçlü, demokrasisi güçlü ve dünyada kendi iradesiyle söz söyleyen bir Türkiye Cumhuriyeti hedeflediklerini belirtti.