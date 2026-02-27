Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ile Tudem Yayın Grubu, okuma güçlüğü ve farklı okuma alışkanlıklarına dikkat çekmek; bu alanda farkındalık ve bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla Okuma Farklılıkları Zirvesini düzenliyor. Zirve, 7 Mart 2026 Cumartesi günü, İzmir Özel Ekin Koleji Ataşehir Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İZMİR (İGFA) - Akademisyenleri, yazarları ve alanında uzman isimleri bir araya getirecek zirvede; okumanın beyindeki yolculuğundan sınıf içi uygulamalara uzanan çok yönlü bir perspektif sunulacak. Okuma güçlüğü yaşayan çocukların ihtiyaçlarına odaklanan yaklaşımlar ele alınırken, sahada geliştirilen somut çözüm örnekleri katılımcılarla paylaşılacak.

Zirvenin konuşmacıları arasında Ankara Üniversitesi ÇOGEM Kurucu Müdürü Prof. Dr. Sedat Sever, Türkiye DİSLEV Başkan Yardımcısı Açelya Sivrikaya Giray, Tudem Yayın Grubu Okul Kanalı Yöneticisi Tuğçe Şanal, Uzman Psikolog Şebnem Türkdalı Temizocak ile değerli yazarlar Mehmet Atilla ve Mavisel Yener yer alıyor.

Zirve kapsamında, Tudem Yayın Grubu tarafından okuma güçlüğü yaşayan çocuklar için özel olarak geliştirilen Sen de Oku Koleksiyonu, öğretmenler ve ebeveynler için okuma süreçlerinde yararlanılabilecek önemli bir kaynak olarak ele alınacak.

Okuma Farklılıkları Zirvesi'ne katılım, EÇEV Burs Fonu'na katkı sağlayarak çocukların nitelikli eğitime erişimine destek olmayı da amaçlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak isteyen tüm eğitimcileri, ebeveynleri ve ilgilileri bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz.

Detaylı bilgi ve etkinliğe katılım için: www.ecev.org.tr - www.tudem.com

