Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Uluslararasılaşma ve Kurumsal İş Birliği' stratejisi kapsamında, Çekya'nın Pilsen şehrinden gelen yerel yönetim ve eğitim otoritelerinden oluşan üst düzey heyet Bursa'da bir dizi temas gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Pilsen Bölge Vali Yardımcısı, Valilik Uluslararasılaşma Müdürü ve Techmania Bilim Merkezi Genel Müdüründen oluşan heyet, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'i makamında ziyaret etti.

Bursa'daki görüşmede; MEB tarafından düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması'na katılım süreçleri ile 16-18 Mart 2026 tarihlerinde Çekya'da gerçekleştirilecek RoboPlzen 2026 yarışmaları hakkında teknik değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet, Bursa'nın teknoloji ve inovasyon altyapısını yerinde incelemek amacıyla çeşitli kurumlarla buluşurken, Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul ile sektör-eğitim iş birliği imkânlarını ele aldı. ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Glasbit Bilgi Teknolojileri firması yetkilileri Asaf Günay ve Emine Günay ile öğrenci stajları, yenilikçi projeler ve potansiyel teknoloji ortaklıkları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin son aşamasında Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer başkanlığında gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme toplantısında, iki şehir arasında eğitim alanındaki kurumsal bağların güçlendirilmesi yönünde mutabakata varıldı. Toplantıda; eğitim-öğretim süreçlerinde çok yönlü kurumsal iş birliğinin tesis edilmesi, uluslararası robot yarışmalarına karşılıklı katılımın sağlanması ve uluslararası fonlar aracılığıyla öğrenci ile öğretmen hareketliliğinin artırılması konuları öne çıktı.