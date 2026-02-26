Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğünün, araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmek ve bilimsel üretkenliği teşvik etmek amacıyla düzenlediği 'Başarılı Akademisyenlerin Rektörle Buluşması' etkinliği 13. kez gerçekleşti.

BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yeni rektörlük binasında düzenlenen törende, üniversitenin son bir yıldaki yükselen başarı grafiği ve gelecek hedefleri vurgulandı.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, etkinliğin temel felsefesinin üniversitedeki kaliteli yayın ve proje sayısını artırmaya yönelik bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Bu sürecin meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Kırıştıoğlu, bir yıl önce 15-20 civarında olan aylık Q1 yayın sayısının günümüzde 70'lere ulaştığını dile getirdi.

2025 verilerinin araştırma üniversitesi parametreleri bakımından 2024'ten çok daha parlak olduğunu vurgulayan Kırıştıoğlu, buna karşın rakiplerin de hızla ilerlediğini ve duraklamanın geriye düşmek anlamına geleceğini hatırlattı. Proje tarafında da ciddi bir canlanma yaşandığını belirten Rektör Yardımcısı, özellikle ADEP projelerine yönelik bütçenin iki katını aşan bir başvuru talebiyle karşılaştıklarını, bunun da üniversitenin araştırma iklimindeki rekabetçi dönüşümü simgelediğini sözlerine ekledi.

'72 ADET Q1 YAYINLA YENİ BİR REKORA İMZA ATTIK'

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise konuşmasında, akademik başarıları onurlandırmak amacıyla başlatılan bu geleneğin 2026 yılı itibarıyla yeni bir evreye geçtiğini müjdeledi.

Yayın verilerinin artık Scopus üzerinden takip edilmeye başlandığını kaydeden Karaca, bu sistem değişikliğiyle birlikte şeffaflık ve kapsayıcılığın arttığını belirtti. Geçtiğimiz yılı aylık 60 adet Q1 yayını ile kapattıklarını hatırlatan Karaca, 2026 Ocak ayı itibarıyla 72 adet Q1 yayınına ulaşarak yeni bir rekora imza attıklarını duyurdu. Başarılı akademisyen sayısının her geçen gün artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaca, bu tür buluşmaların akademik emeğin üst yönetim nezdinde görülmesi ve ödüllendirilmesi açısından kritik bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek tüm araştırmacılara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Program, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın belge takdimi ile son buldu.