Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesi işbirliğinde 'İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Su Tasarrufu Eğitimi' düzenlendi. Gazipaşa Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde katılımcılara uygulamalı doğal sabun yapımı da öğretildi.

ANTALYA (İGFA) - 'Doğa için öğren, dönüşüme sen de katıl' sloganı ile Gazipaşa Belediyesi Kültür Merkezinde İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Su Tasarrufu konulu bir eğitim gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesinin işbirliği ile gerçekleştirilen eğitime Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürü Mekke Yıldız ile Gazipaşa Belediyesi Çevre Mühendisi Elif Türkyılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Katılımın ücretsiz olduğu eğitimde su tasarrufunun önemi, iklim değişikliğinin etkileri ve sıfır atık-bitkisel atık yağlar konu başlıkları ele alındı.

'HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR İKLİM DOSTU BİR KENT'

Eğitimde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürü Mekke Yıldız; ' İklim değişikliği ile mücadele kapsamında kendimizi dirençli hale getirmek adına kurumsal faaliyetlerimiz yanında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine de devam etmekteyiz. Gazipaşa Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyemiz işbirliğiyle iklim değişikliği sıfır atık ve su verimliliği konusunda eğitimimizi gerçekleştirdik. Günlük yaşantımızda su ve enerjimizi daha verimli nasıl kullanabiliriz, gıda israfı ve ihtiyaç fazlası alışverişlerimizi azaltarak karbon ayak izimizi nasıl küçükleştirebiliriz, bunu anlatmaya çalıştık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir iklim dostu bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Programın ardından İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Su Tasarrufu Eğitimine katılan Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, eğitim programını son derece önemli bulduğuna dikkat çekerek Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürü Mekke Yıldız'a çiçek takdim edip katkılarından dolayı teşekkür etti.