Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Sakarya'da gerçekleştirdiği program kapsamında okul ziyaretlerinde bulundu.

SAKARYA (İGFA) - MEB Din Öğretmeni Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Sakarya temasları kapsamında Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Genel Müdür İşleyen, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından manilerle karşılanan Dr. Ahmet İşleyen, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan etkinliklere katıldı.

Daha sonra Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesini de ziyaret eden Genel Müdür İşleyen, okullarda Ramazan ayına özel olarak hazırlanan etkinlikler, değerler eğitimi çalışmaları ve sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı. Ziyaretlerde öğrencilerle sohbet eden İşleyen, yapılan çalışmaların eğitim ortamlarına kattığı değere dikkat çekti.

Programın son bölümünde Sakarya Valiliği himayesinde Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ın katılımıyla Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen iftar programına katılan Dr. Ahmet İşleyen, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.