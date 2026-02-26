İBB, Ders Atölyeleri bünyesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Deneme Kulübü Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında adaylara 12 farklı noktada gerçek sınav koşullarına benzer bir ortamda 40 binden fazla deneme sınavı uygulanacak. İlk deneme sınavı 3 Mart'ta yapılacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), LGS'ye ve YKS'ye hazırlık sürecinde öğrencilerin konu eksiklerini tespit edebilmeleri, gelişimlerini görmeleri, bilgilerini pekiştirmeleri, sınav atmosferine uyum sağlamaları, farklı soru tiplerini test etmeleri ve sınav zamanını verimli kullanmaları gibi amaçlarla Deneme Kulübü Projesini hayata geçiriyor.

12 FARKLI NOKTADA 40 BİNDEN FAZLA DENEME YAPILACAK

Ders Atölyeleri bünyesinde İstanbul'un 12 farklı noktasında uygulanacak olan İBB Deneme Kulübü Projesi'ne İstanbul'da yaşayan ve sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olanlar katılabilecek. Proje kapsamında ilk deneme sınavı 3 Mart'ta yapılacak. Sınavlar her salı ve perşembe günü YKS grubu için 10.00-13.00, 14.00-17.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında; LGS grubu için 17.00-20.00 saatleri arasında uygulanacak.

Proje kapsamında gerçek sınav koşullarına uygun olarak, bin 175 oturumda 40 binin üzerinde deneme sınavının uygulanması planlanıyor. Böylece öğrencilerin sınavlara kadar düzenli bir şekilde kendilerini test etmeleri, ölçme ve değerlendirme yapabilmelerine katkı sağlanacak.

İBB Deneme Kulübü'nün başvuruları başladı.

Denemelere katılmak isteyen öğrenciler 1 Mart'a kadar Ders Atölyelerinin https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/ web adresi üzerinden başvurabilecek.