Eğitim sendikaları, son dönemde okullarda artan şiddet olaylarına tepki göstermek amacıyla Düzce'de bir araya gelerek, eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını belirtti ve yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Sendikalar adına yapılan açıklamada, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırının 'münferit bir olay' olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 kantin çalışanı ve 1 polis memurunun yaralandığı, yaşanan panik sırasında bazı öğrencilerin camlardan atlayarak kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

Eğitim çalışanlarının uzun süredir sistemli biçimde değersizleştirildiği savunulan açıklamada, okulların güvenlik açısından sahipsiz bırakıldığı ileri sürüldü. Açıklamada, 'En güvenli olması gereken okulların güvensiz alanlara dönüşmesi kabul edilemez' denildi.

Sendikalar, son dönemde yaşanan diğer şiddet olaylarına da dikkat çekerek, İstanbul'da bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırı ve Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir öğretmene yönelik darp olayının eğitimde güvenlik sorununu gözler önüne serdiğini belirtti.

Açıklamada, okullarda güvenliğin sağlanmasının devletin temel sorumlulukları arasında yer aldığı vurgulanarak, okullarda kadrolu güvenlik görevlisi ve okul polisi uygulamasının yaygınlaştırılması, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, her okula rehber öğretmen atanması, okullarda revir ve sağlık personeli bulundurulması, kalabalık sınıfların azaltılması ve yeni dersliklerin yapılması gibi önerilerde bulundu. Sendikalar ayrıca okul-aile iş birliğinin artırılması, sosyal hizmetlerle eğitim kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, öğrenci disiplin yönetmeliğinin güncellenmesini de istedi.

81 ilde iş bırakma ve kitlesel eylem kararı aldıklarını duyurulan açıklamada velilere de çağrıda bulunulurken, öğretmenlerin hedef haline getirilmemesi ve eğitim sürecine yapıcı katkı sunulması istendi.