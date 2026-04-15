Artan şiddet olayları sonrası iki sivil toplum kuruluşundan dikkat çeken çağrı geldi. Emekli güvenlik personelinin okullarda görevlendirilmesi önerilirken, yetkililere 'acil adım' çağrısı yapıldı.

AFYONKARAHİSAR - DİYARBAKIR (İGFA) - Türkiye genelinde eğitim kurumlarında yaşanan güvenlik sorunları tartışılmaya devam ederken, iki ayrı sivil toplum kuruluşundan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak okullarda güvenliğin artırılması için emekli özel harekât personelinin görevlendirilmesini önerdi. Son günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olaylar ile Ege Üniversitesi'ndeki kavganın ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu ortaya koyduğunu belirten Genel Başkan Durgut, 'Çocuklarımızın güvenliği tartışmaya açık değildir' dedi.

Durgut, emekli özel harekât personelinin sadece fiziki güvenlik sağlamayacağını, aynı zamanda güçlü bir caydırıcılık oluşturacağını ifade ederek, bu kişilerin öğrenci ortamına uygun şekilde özel eğitimden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

'EĞİTİM KURUMLARINDA GÜVENLİK ZAFİYETİ GÖRMEZDEN GELİNEMEZ'

Öte yandan benzer bir çağrı da Jandarma Asayiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı İsmail Atmışkara'dan geldi.

Atmışkara, mevcut güvenlik sisteminin yetersiz kaldığını belirterek, eğitim kurumlarında daha profesyonel ve sistematik bir güvenlik yaklaşımına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Özellikle emekli güvenlik güçlerinin belirli kriterler ve eğitim süreçleri çerçevesinde okullarda görevlendirilmesinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Atmışkara, bunun hem önleyici hem de caydırıcı bir rol üstleneceğini söyledi.

Her iki isim de yetkililere acil adım çağrısında bulunurken, gözler İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atılacak olası adımlara çevrildi.