Millî Eğitim Bakanlığınca 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' kapsamında ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı tatbikatlar gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - 'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri doğrultusunda, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde öğrenci ve öğretmenlerin afet bilincini güçlendirmeye yönelik çeşitli faaliyetler düzenlendi.



Bu yıl Ekim ayı, Bakanlıkça belirlenen tematik takvim doğrultusunda 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' olarak planlandı. Bu kapsamda öğrencilere ve velilere ulaştırılmak üzere, Bakan Yusuf Tekin'in video mesajını içeren Afet ve Acil Durum Kartı hazırlandı.

Kart aracılığıyla ailelerin afet öncesinde alabilecekleri tedbirleri gözden geçirmeleri ve çocuklarıyla birlikte evde küçük hazırlıklar yapmaları teşvik edildi.

Ülke genelinde yapılan uygulamalar kapsamında Ankara'daki okullarda da Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve itfaiye personeli iş birliğiyle afet farkındalık eğitimleri ve uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirildi. Tatbikatlarda öğrencilere deprem öncesinde ve esnasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirme yapıldı; çök-kapan-tutun tekniği uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimlerin ardından öğretmenlerin ve MEB AKUB görevlilerinin yönlendirmesiyle okul binaları güvenli bir şekilde tahliye edildi.

İtfaiye birimleri de yangın sırasında dikkat edilmesi gereken hususları anlatarak yangın tüpü kullanımını uygulamalı biçimde gösterdi.