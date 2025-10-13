Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ tarafından özel halk otobüsü şoförlerine yönelik 'Erişilebilirlik ve engelli farkındalık eğitimi' düzenlendi. Eğitimde, engelli bireylerin toplu taşımada karşılaştığı sorunlara dikkat çekilerek, şoförlere duyarlı ulaşım hizmeti sunma konusunda farkındalık kazandırıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da vatandaşların daha güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmeleri adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin toplu ulaşımdan rahat bir şekilde yararlanabilmesi için kurum içi eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve BURULAŞ iş birliğiyle Organize Sanayi Bölgesi'nde görev yapan özel halk otobüsü şoförlerine yönelik 'Erişilebilirlik ve engelli farkındalık eğitimi' verildi.

Eğitimde, engelli bireylerin toplu taşıma sürecinde karşılaştığı fiziksel ve iletişimsel engeller ele alındı. Şoförlere, toplu taşımayı herkes için erişilebilir hale getirebilmek amacıyla nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi verildi.

Engelli bireylerle doğru iletişim kurma, araçlara güvenli biniş-iniş sürecinde yardımcı olma ve erişilebilirlik konusunda yasal sorumluluklar hakkında kapsamlı içerikler paylaşıldı.