Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurumsal dergi, kitap, bülten, afiş, broşür gibi materyallere elektronik ortamda erişim sağlamak amacıyla "Dijital Aile" mobil uygulaması hayata geçirildi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan materyallere yönelik bir dijital okuma platformu olan "Dijital Aile" mobil uygulaması kâğıt kullanımını azaltacak, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacak.

Kullanıcılar uygulama sayesinde çocuk, kadın, aile, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal politikalar gibi birçok kategoride yer alan dergi, kitap, broşür, rehber, bülten gibi onlarca içeriğe telefonlarından veya tabletlerinden kolaylıkla erişebilecek. Arama fonksiyonu ve kategori filtreleri ile istedikleri materyalleri hızlı bir şekilde bulabilecek.

"Dijital Aile" uygulamasında zengin içerik arşivinin yanı sıra ‘Favorilere Ekleme’ özelliği ile ihtiyaç duyulan içeriklere kolayca erişilebilecek, tüm kategorilerden dergi, kitap vb. materyaller eklenerek kişiye özel bir kütüphane oluşturulabilecek. Ayrıca, içeriklerin daha erişilebilir olmasını sağlayan sesli betimleme özelliği sayesinde görme engelli bireyler ve sesli içerik tercih eden kullanıcılar, dergilerin içeriklerini sesli olarak dinleyebilecek.

Uygulama kullanıcıların istedikleri materyalleri indirerek internet bağlantısı olmadan da erişmelerine imkân tanıyor. Bu özellik, seyahat sırasında veya internet erişiminin kısıtlı olduğu durumlarda kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak.