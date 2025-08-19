Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yapıldı. İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının iş birliğiyle hazırlanan düzenleme, öğrenci güvenliği ve servis hizmetlerinin standardizasyonunu hedeflendi.ANKARA (İGFA) - Öğrenci güvenliğini artırmayı ve servis hizmetlerini standardize etmeyi amaçlayan Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelikte tanım ve kapsam genişletilirken, 3. maddenin (d) bendi, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerini kapsayacak şekilde genişletildi. Yeni (ö) bendi ile “öğrenci” tanımı, okul öncesi ve zorunlu eğitimdeki resmî-özel kurumlara devam edenleri içerecek.

KAMERA ZORUNLULUĞU VE SÜRÜCÜ BELGESİ SÜRELERİ

4. maddenin (m) bendi, okul servis araçlarında tüm koltukları gören iç ve dış kameraların, Karayolları Trafik Yönetmeliği şartlarına uygun olarak bulundurulmasını zorunlu kıldı.

Fiyat tarifesi ile ilgili de 5. maddenin (d) bendi, Büyükşehirlerde 5216 sayılı, diğer illerde 5393 sayılı kanunlara uygun fiyat tarifesine uymayı düzenledi.

Taşıma Hizmeti konusunda yönetmeliğin 8. maddenin 3. fıkrası, gerçek ve tüzel kişilerin birlikte taşıma yapabileceğini, taşıtların en az üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olmasını şart koştu.

Değişiklik yönetmliğinde ayrıca sürücü belgesi sürelerine ilişkin de; D sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin B sınıfındaki 1 yıl, D1 sınıfı sahiplerinin 3 yıl süresinin D sınıfı için geçerli sayılacağı belirtilen hüküm eklendi.