Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü, sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan yüzlerce hesap hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. 661 hesabın inceleme altında olduğu 68 şüpheli tutuklanırken, 95 şüphelinin yakalanma çalışmaları sürüyor.

Buna göre süreç, ilgili başsavcılıklar tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukların güvenliği ve toplum huzuruna yönelik hassasiyetleri doğrultusunda sürecin ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünün altı çizilen açıklamada, yetkililer, yayın yasağına rağmen olay görüntülerini paylaşan, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek içerikler yayan, yanıltıcı bilgiyle resmi kurumları hedef alan ve suçu teşvik eden çok sayıda sosyal medya hesabının tespit edildiğinini duyurdu.

72 ildeki Cumhuriyet başsavcılıklarınca toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şüphelilerden 68'i tutuklanırken, 127'si hakkında adli kontrol kararı verildiği, 249 kişinin ise gözaltında olduğu ve 95 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bu arada bin 104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği bildirildi.

Özellikle okulları hedef göstererek saldırı tehdidi içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen 389 hesap kullanıcısının gözaltına alındığı ve bu kişilerin 275 okulu hedef gösterdiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, soruşturmaların başta Ankara, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş olmak üzere 81 ilde toplam 171 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü duyuruldu.

Sürecin Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda devam ettiği kaydedildi.

https://twitter.com/iletisim/status/2046190457521115165