ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da 'Uçak Yangınına Müdahale Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirdi.

7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı koordinesinde, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikata, 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Malatya Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri katıldı.

Gerçekleştirilen müşterek çalışmada, olası bir uçak yangınına karşı ekiplerin koordinasyon, müdahale hızı ve teknik yeterlilikleri sahada test edildi.

Tatbikatın, belirlenen tüm hedeflerin eksiksiz ve sorunsuz şekilde yerine getirilmesiyle tamamlandığı bildirildi.