Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Ankara’daki denetimlerde fiyat etiketi ve ürün güvenliği kontrol edilirken, uygunsuz ürünlere ceza uygulanıyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 8 Eylül 2025’te başlayacak 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” ilkesiyle hareket eden Bakanlık ekipleri, özellikle öğrencilerin sık kullandığı kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin güvenliğini ve fiyat etiketlerini mercek altına aldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Ankara’da bir kırtasiyede yapılan denetimlerde ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerini, etiket ve kasa fiyatları arasındaki uyumluluğu, menşe bilgilerini ve fiyat değişim tarihlerini kontrol etti. Türkiye’de üretilen ürünlerde yerli üretim logosunun bulunup bulunmadığı da incelendi. Bakanlık ekipleri, kriterlere uymayan veya kurallara aykırı ürünler tespit edildiğinde tutanak tutulduğunu ve ürün başına cezai işlem uygulandığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı, öğrenci ve velilerin güvenliği için denetimlere aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Bakanlık, güvensiz ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemek ve tüketici haklarını korumak amacıyla denetimlerini eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürecek.