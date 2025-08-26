Bunlar da ilginizi çekebilir

İhaleye katılım olmaması veya tekliflerin uygun bulunmaması durumunda, 9 Eylül 2025 Salı günü aynı saatte pazarlık usulüyle tekrarlanacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Türkgeldi Tarım İşletmesi, 2025 yılı hasat döneminde üretilen 4 bin 500 ton II. Ürün Mahsul Mısır Hasılı’nı (Silajlık Mısır) açık artırma usulüyle satışa çıkaracağını duyurdu. İhale, 2 Eylül 2025’te Lüleburgaz’da gerçekleştirilecek. BURSA (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2025 yılı hasat döneminde üretilen 4.500 ton II. Ürün Mahsul Mısır Hasılı’nı (Silajlık Mısır) satmak üzere ihale düzenleyeceğini Resmi Gazete’de ilan etti.

