20 bin kişilik anket verilerine göre, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kredi başvuruları geçen yıla kıyasla yüzde 72 artarak 110 bin TL'ye ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de aileler yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanırken, finansman ihtiyacında dikkat çekici bir artış yaşandı.

TeklifimGelsin'in, Dorinsight ile yaptığı 20 bin kişilik anket verilerine göre, okulların açılmasından önceki üç haftalık dönemde yapılan kredi başvuruları geçen yıla kıyasla yüzde 72 yükseldi.

Geçen yıl 64 bin TL olan kredi başvurusu tutarı, bu yıl aynı dönemde 110 bin TL'ye çıktı. Söz konusu artış, yüzde 33'lük yıllık enflasyonun yaklaşık iki katına denk gelirken, kredi başvurularında reel olarak yüzde 39'luk büyüme gerçekleşmiş oldu.

TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO'su İhsan Cem Zararsız, söz konusu artışı değerlendirdi.

Okul dönemi öncesinde kredi başvurularında gözlemlediğimiz yüzde 72'lik artış, enflasyonun çok üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Zararsız, "Bu tablo, ailelerin eğitim harcamalarını karşılayabilmek için krediye geçen yıla oranla daha yoğun şekilde yöneldiğini ortaya koyuyor. 20 bin kişiyle yaptığımız anketin sonucunda, bu dönemde kredi kullananların yüzde 7'lik kesimi krediyi eğitim için kullandığını belirtiyor. Yine aynı dönemde yüzde 11'lik kitlenin kredi kartlarını eğitim harcamaları için kullandığını ortaya koyuyor. Eğitim giderleri; kırtasiye, giyim, servis ve barınma gibi çok sayıda kalemde aileler için finansal destek ihtiyacı yaratıyor. Bu nedenle finansmana erişim, veliler için her zamankinden daha kritik hale geliyor" diye konuştu.