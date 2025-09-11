Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirdi. Gecelik borç verme faizi yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, borçlanma faizi ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a düşürüldü. Kurul, sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - TCMB Para Politikası Kurulu, 2025 yılının eylül ayı toplantısında faiz indirimi kararı aldı.

Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekilirken, gecelik vadede borç verme faizi yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, borçlanma faizi ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirildi.

Karar, enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama ve ekonomik göstergeler doğrultusunda alındı.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını vurguladı.

Açıklamada, “Orta Vadeli Program’daki makroekonomik çerçeve, dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak. Politika faizi adımları, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentilerle uyumlu şekilde, ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecek” denildi.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde alacağını vurgularken, TCMB, karar alma sürecinde öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir yaklaşım izleyeceğini taahhüt etti.