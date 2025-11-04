Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan kazanımlarla uyumlu, çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikâye metinlerinin üretilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen 'Öğretmen, Yazar; Çocuk Çiçek Açar' temalı yarışmanın ödül töreni, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmanın başvurularının gelecek yıl çok daha fazla olacağını tahmin ettiğini dile getirerek, yarışmanın gelecek yıl temel eğitimin tüm kademelerinde uygulanması talimatını verdi.

Yarışmaya katılan öğretmenlere teşekkürlerini ileten Tekin, '(Ödülün) Ekonomik değerinin ötesinde şöyle bir şeyimiz olacak. Biz de Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bu seçilen eserlerin tamamını çağın nüfusuna göre yani sınıf düzeyine göre basıp okullara dağıtmasını istiyoruz. Dolayısıyla, bugün burada ödül vereceğimiz eserlerin sahipleri ikinci yarıyılın başında Türkiye çapında en çok okunan yazarlar arasına girmiş olacaklar. Yaklaşık olarak 1 milyonun üzerinde baskı yapıp dağıtacağız. Bu herkese nasip olmaz, bu da bizim ekonomik ödül veremeyiz ama bunu yapabiliriz dediğimiz şey. İnşallah güzel bir adımı başlatmış oluruz.' değerlendirmesini yaptı.

Bakan Tekin, ebeveynlere yönelik tavsiyeler içeren kitap yarışması düzenlenebileceğini belirterek, birbirlerine kenetlenmiş bir aile oldukça, eğitim sistemindeki başarının her geçen gün yukarıya çıkacağını söyledi.

Bakan Tekin, yarışmada dereceye giren öğretmenlere ödüllerini takdim etti.

Yarışma kapsamında yayımlanmak üzere seçilen eserler ise şöyle:

Birinci Sınıf Seviyesi:

'Kül Bahçesindeki Tohum' - Işık Nil Büyükmil Akyer

'Dedem Çınar'ın Gülümsemesi' - Gökhan Uslu

'Atakan ve Doğa Dostu Adımlar' - Selda Poyraz

'Minik Tohum' - Cihan Taşçeviren

'Çıtlık' - Ayşe İlhan Eşmeli

İkinci Sınıf Seviyesi:

'Çiçekler Ne Zaman Açar?' - Fatma Gülhan Durmuş

'İyilik Tohumu' - Caner Sarıoğlu

'Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak' - Sümeyya Küçükali

'Işık'ın Gölgesi' - Murat Kamar

'Beş Taşın Sırrı' - Emel Çimen

Üçüncü Sınıf Seviyesi:

'Uçan Kanatlar' - Halil Yaman

'Geleceği Yazan Çocuklar' - Kezban Doğanoğlu

'Gerçek Hazine' - Cihangir Uygun

'Hayal Gücü İstasyonu' - Burcu Akbaş

'Hikâyelerini Kaybeden Küçük Hikâye Kitabı' - Hatice Altunyurt

Dördüncü Sınıf Seviyesi:

'Kalbimde Bir Sandık Var' - Gülçin Kayakıran

'Gül Şerbeti' - Rabia Dağdelen

'Meraklı Martı Çiko' - Gevher Yinanç Firik

'Bilge Sahaflar' - Erol Karadaş

'Allı Turnaların Yolculuğu' - İlknur Dara Başar