Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kütüphaneler Haftası kapsamında Molla Gürani Ortaokulu'nda öğrencilere okuma kitabı hediye ederek, okul kütüphanesinde kitap okuma etkinliği düzenledi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Gençlerin eğitimine büyük önem veren Mehmet Kasım Gülpınar başkanlığındaki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Karaköprü Molla Gürani Ortaokulu'nda kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Eğitim ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından Molla Gürani Ortaokulu'nda düzenlenen Kitap Okuma etkinliğine; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük, Eğitim ve Kütüphaneler Şube Müdürü Ömer Aslan, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik öncesi Eğitim ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap hediye edildi. Okulun kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca ve okul yöneticileri, öğrencilerle birlikte yaklaşık bir saat okuma etkinliğine katıldı. Karaca, daha sonra ana sınıfındaki minik öğrencilerle bir araya gelerek boyama kitapları hediye etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Okul yöneticileri ise desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ettiler.