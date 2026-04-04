Kuruluşundan bu yana yürüttüğü atölye ve etkinlik programlarının yanı sıra çocuklara kütüphane hizmeti de sunan Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi, Kütüphaneler Haftası kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik kütüphane temalı etkinlikler gerçekleştirdi.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çocuk Kültür Evi'nin erken yaşta kitap okuma ve kütüphane tanışıklığı edindirmeyi hedefleyen etkinliklerinde çocuklar hayal kurma, merak etme, grup içinde kendini ve fikirlerini rahatça ifade edebilme gibi pek çok beceriyi deneyimleme fırsatı buldu. Çocuk Kültür Evi kütüphane sorumlusu Şerda Cici rehberliğinde dünyadan farklı kütüphane örneklerini de inceleyen çocuklar, hikaye fikri bulma oyunuyla oluşturdukları fikirlerden yola çıkarak kendi hikaye kitapları için birbirinden yaratıcı kapak tasarımları yaptılar. Etkinlik sonrasında Çocuk Kültür Evi Kütüphanesi'ndeki kitapları doyasıya inceleyen çocukların keyifleri görülmeye değerdi.

5000'e yakın kitap, basılı yayın ve görsel-işitsel materyal kapasitesine sahip olan ve çocuklara okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşayabilecekleri bir ortam sunan Çocuk Kültür Evi Kütüphanesi, çocukların yanı sıra ebeveynlerin de yararlanabildiği ödünç kitap sistemi, güncel yayınlarla zenginleşen donanımı ve 'Yazar Söyleşileri' gibi etkinlik programları aracılığıyla kentte okuma kültürünün gelişimine katkı sağlamakta ve hafta içi her gün 09.00-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.