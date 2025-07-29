İzmit Belediyesi 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında öğrencilere, depremler hakkında teknik ve farkındalık artırıcı bilgiler aktarıldı. Uzman jeofizik mühendisi tarafından verilen seminerde, depremlerin oluşum mekanizması, aktif fay hatları, yer kabuğu hareketleri ve Türkiye’deki büyük depremlerin teknik detayları paylaşıldı. Öğrenciler; 17 Ağustos Gölcük ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin büyüklüğü, süresi, derinliği ve hasar boyutları gibi verilerle bilgilendirildi.

SİMÜLASYONLA 45 SANİYELİK GERÇEKÇİ SARSINTI DENEYİMİ

Müze gezisinde öğrenciler, deprem simülasyon alanında 45 saniyelik bir yer sarsıntısı deneyimi yaşadı. Ardından, yapay enkaz alanında simülasyonda hissedilen depremin bina üzerindeki etkileri gözlemlendi. Güvenli yapılaşma konusunda da bilgi verilen gezide, sağlam zemin, doğru mühendislik ve imar yönetmeliği vurgusu yapıldı.

3 BOYUTLU SİNEMA VE AFAD FİLMİ İLE BİLİNÇ ARTIRILDI

Müze turunun sonunda öğrencilere, anlatılan bilgileri pekiştirecek 3 boyutlu bir film izletildi. Ayrıca AFAD tarafından hazırlanan arama kurtarma filmi de gösterilerek afet sonrası yapılması gerekenlerle ilgili farkındalık sağlandı. Öğrenciler, seminer sonunda sorular sorarak merak ettikleri konularda detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

DEPREM FARKINDALIĞI İÇİN MÜZEYE DAVET

Deprem bilinci kazandırmak amacıyla oluşturulan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, tüm vatandaşların ziyaretine açık. Bilgi almak ve randevu oluşturmak isteyenler, (0262) 329 29 00 numaralı telefondan iletişime geçebilir.