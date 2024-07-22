Odunpazarı Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Odunpazarı’nın çeşitli bölgelerinde aşure dağıtıyor. Belediye, aşure dağıtımına Hamamyolu Caddesi ile başladı. Hamamyolu Caddesi’nde iki noktada vatandaşlara aşure dağıtıldı. Aşure dağıtımına katılan vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Odunpazarı Belediyesi Aşevi, Muharrem Ayı nedeniyle aşure pişirdi. Aşevi tarafından hazırlanan aşureler, ekipler tarafından Hamamyolu Caddesi’nde Çarşı Cami Önü ve Yediler Parkı Girişinde vatandaşlara ikram edildi.

Aşurelerin dağıtıldığı noktalara gelen vatandaşlar, aşure dağıtımına yoğun ilgi gösterdi. Aşurelerini alan vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Aşevi çalışanlarına teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, 23 Temmuz Salı günü Huzur ve Yenidoğan Mahallesi Pazar Yeri ile Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde, 24 Temmuz Çarşamba günü Vişnelik Mahallesi’nde kurulan Çarşamba Pazarı’nda vatandaşlara aşure ikramında bulunulacaklarını belirtti. Yetkililer, aşurelerin 26 Temmuz Cuma günü ise Aşevi’nde ve Erdal İnönü Halk Merkezi’nde ihtiyaç sahipleri ile paylaşılacağını duyurdu.