İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilan ve reklam alanlarına ilişkin tartışmada yetkinin kendilerinde olduğunu belirterek işlemlerin aylar önce başlatıldığını duyurdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'daki ilan ve reklam üniteleri üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, konuya dair hukuki ve idari sürecin son günlerde başlamadığı, inceleme ve resmi yazışmaların Şubat 2026'dan bu yana sürdüğü vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi, ana arterler, bulvarlar, caddeler, meydanlar ve diğer kamusal alanlardaki ilan ve reklam uygulamalarına ilişkin yetkinin kendilerine ait olduğunu belirterek, ilçe belediyelerinin kendi yetki alanları dışında yeni bir kamusal yetki oluşturamayacağını ifade etti.

'ANİ YA DA KEYFÎ BİR KARAR DEĞİL'

Açıklamada, süreç kapsamında Haziran ayında ilçe belediyelerine yeniden bildirim yapıldığı, Eylül ayında yapılan kontrollerde tespit edilen aykırılıklar sonrası gerekli idari işlemlerin uygulandığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, bu nedenle ortada 'habersiz', 'ani' ya da 'keyfî' biçimde alınmış bir karar olmadığını, aylar süren resmi yazışmalar ve incelemeler sonucunda kamu görevinin yerine getirildiğini kaydetti.

20 REKLAM UNSURU YEDİEMİN DEPOSUNA ALINDI

Açıklamada, söz konusu durumun birkaç izin alınmamış panodan ibaret olmadığı, Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanına son aylarda yerleştirilen yeni reklam ünitelerini kapsadığı ifade edildi.

Bu kapsamda, toplam 20 reklam unsurunun sayım ve teslim tutanaklarıyla birlikte Gürçeşme Yerleşkesi'ndeki yediemin deposuna alındığı bildirildi. Belediye, reklam unsurlarının hurdaya dönüştürüldüğü veya kullanılamaz hale getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını da vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahada görev yapan zabıta personeli ve belediye çalışanlarının kişisel inisiyatif kullanmadığını, alınan idari kararları uyguladığını belirterek, görevini yapan kamu personelinin tartışmanın hedefi haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca, idari işlemlere itirazın adresinin kamuoyu polemiği değil, yargı olduğu anımsatıldı.